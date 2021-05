Le coach d’Anderlecht a à nouveau évoqué le cas de Refaelov, écarté par l’Antwerp : « C’est un top joueur et une équipe a besoin de ses cadres »

Le 0-4 est encore dans les esprits anversois. Les hommes de Frankie Vercauteren voudront réaliser un gros match pour prendre leur revanche.

"Nous approchons le match avec enthousiasme", lance Vincent Kompany. "Si l’Antwerp a une motivation supplémentaire, pas de souci. Nous serons également plus motivés. Nous voulons toujours monter plus d’envie que notre adversaire.

C’est un Kompany très serein malgré encore quelques interrogations quant à son groupe (Cobbaut?) qui s’est présenté en conférence de presse avant de commencer le deuxième week-end de playoffs. Interview.

Est-ce plus simple pour vous de travailler dans un environnement plus serein ?

"Pas spécialement. J’ai aussi dit dans moment difficile que notre force est qu’on a continué à bosser de la même manière. On apprend même plus quand ça va moins bien. Notre confiance vient du fait qu’en tant qu’équipe, nous ne commençons pas un match en pensant qu’on fera la différence seul. Nous avons un plan et une structure. Nous pouvons toujours nous reposer sur le collectif."

Quelle est la plus grande force de l’Antwerp ?

"Un match contre l’Antwerp n’est jamais ennuyant car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le coach a dans son noyau des joueurs qui peuvent faire la différence. L’Antwerp est une équipe difficile à calculer à l’avance. On se prépare à différents scénarios mais on pense à notre jeu avant tout."

Que pensez-vous de Dieumerci Mbokani ?

"C’est incroyable de le voir à ce niveau à son âge (NdlR : 35 ans). J’espère juste qu’il sera moins bon samedi. Il a encore l’envie de se battre. Il prend ses responsabilités quand ça ne va pas. On trouvera une solution collective pour lui répondre."

Est-ce plus simple de battre l’Antwerp sans Refaelov, votre futur joueur ?

"C’est un top joueur. Chaque équipe a besoin de ses top joueurs… On a aussi dû faire sans quelques cadres cette saison. L’Antwerp trouvera une manière d’être compétitif sans Refa."

Avez-vous invité Refa au match ?

"Jusqu’au début de la pré-saison, il est un joueur de l’Antwerp. On se verra trop (sic) à partir du 14 juin, date de la reprise. À ce moment là, on pourra créer une relation intense. Je n’ai pas besoin de savoir ce qui se passe en interne à l’Antwerp. Il est leur joueur et le choix de ne pas l’aligner est le leur."

À quel moment Anderlecht pourra considérer qu’il a fait une bonne saison ?

"Quand on aura gagné tous les matchs. Je suis sérieux. C’est l’objectif. On peut me donner n’importe quel scénario, réaliste ou pas. Je ne veux lâcher aucun match."

La semaine a aussi été marquée par la signature de trois jeunes ?

"Avoir une académie compétitive est un luxe en ce moment. Il y a beaucoup de talent chez nous et les meilleurs n’ont peut être pas encore percé."