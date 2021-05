L’Europa League ou la Conference League. Kompany affirme que pour lui, ça ne changera pas grand-chose. La troisième place est pourtant un must-have pour les Bruxellois. Elle offre l’assurance d’une campagne européenne jusqu’en décembre. Au mieux en Europa League. Au pire en Conference League.

"Pour moi, cela ne fera pas une grande différence. Mon travail et la préparation changeront peu. Par contre, connaissant la situation du club, l’intérêt financier de terminer troisième est indéniable."

Pour y parvenir, il suffira de tenir le partage face à l’Antwerp lors du match de dimanche (coup d’envoi à 18h30). Une spécialité pour les Mauves qui en sont déjà à 17 partages en 39 rencontres. Un record.

"Oui mais vous me connaissez, je vous toujours pour gagner. C’est peut-être cela qui fait qu’on arrive à arracher le nul. Nous avons partagé l’enjeu quatre fois en playoffs et cette tendance est principalement due au fait que nous affrontons des équipes à 100 % de leurs capacités et qui évoluent à très haut niveau. Si on reprend ce que nous avons montré depuis le début de saison, nous aurions mérité mieux lors d’une grande partie des matchs nuls. Et je préfère voir cela et me dire qu’on peut s’améliorer que d’avoir arraché tout des matchs nuls alors que nous méritions de perdre."

Le souci a souvent été la concrétisation. Un défaut que reconnaît facilement Vincent Kompany. "Nous arrivons toujours dans la bonne position. Nous sommes d’ailleurs l’équipe qui arrive le plus facilement autour des 16 mètres adverses. C’est ensuite que ça coince. Nous manquons d’un bon geste ou parfois d’un peu d’agressivité dans le rectangle adverse. Les Brugeois le sont beaucoup plus que nous mais je vois mes joueurs bien progresser. Ce cap n’est pas simple à franchir mais ils y parviendront."