Quel est votre sentiment avant le match ?

Kompany : "Que ce sera un vrai match de Coupe. Nous nous concentrons sur la victoire, mais ce sera aussi l’ambition de Vitesse. On va jouer avec beaucoup d’enthousiasme. Je ne connais pas l’impact financier de la Conference League, mais je sais que le football européen signifie beaucoup pour nos supporters. C’était déjà comme cela quand j’étais joueur, et cela n’a pas changé. On a senti l’engouement la semaine passée."

Vitesse n’a pas eu de repos le weekend passé.

"Non, mais cela n’aura pas d’impact dans ce match-ci. Ils ont eu assez de repos entre le match contre Willem II et celui-ci. Par contre, c’est ce weekend qu’ils n’avaient pas eu beaucoup de repos, et cela s’est vu. »

C’est déjà le match de la saison pour Anderlecht.

"Comme tous les trois jours. (Rires)"

Selon le coach allemand de Vitesse, Anderlecht est favori.

"Anderlecht est favori dans chaque match, indépendamment de la vérité du moment. Anderlecht est favori dans les 34 matchs en D1 belge, même si l’adversaire est premier au classement."

Est-ce que vous avez une liste en tête de joueurs qui pourraient botter un penalty si le match se termine sur un nul ?

"Oui. On a regardé qui en a donné dans ses anciens clubs. Et oui, on peut s’entraîner à donner des penalties. De toute façon, je prends la responsabilité sur mes épaules."

Cela fait plus d’un an que vous êtes entraîneur. Vous vous habituez à ce rôle ?

"De toute façon, j’étais déjà entraîneur sur le terrain auparavant. Cela fait cinq ou six ans que j’avais un rôle de leader sur le terrain. C’est vraiment ma passion d’être coach. Même dans les moments difficiles, je savoure ce job."

Est-ce que le match de ce jeudi risque d’être un moment difficile ?

"Espérons que non. (Rires) Mais Vitesse a vraiment une bonne équipe, qui pourrait jouer le top-4 en Belgique."