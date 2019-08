Vincent Kompany sera capitaine à partir du match de ce vendredi soir à Genk.



C’est ce que le T1 Simon Davies a annoncé à la conférence de presse d’avant-match. "Il sera le leader sur le terrain", dit Davies. "Il sera le responsable des joueurs, et il sera avant tout joueur le jour du match. De toute façon, il est le meilleur joueur du championnat. Moi et le reste du staff, nous serons les responsables hors du terrain. Donc nous ferons les remplacements."

Davies était très sûr de lui. Il a même fait quelques déclarations qui feront beaucoup parler. "Nous respectons Genk et nos prochains adversaires, mais nous n’avons pas peur d’eux. Tout simplement parce que nous avons la meilleure équipe de Belgique. Nous proposons déjà de l’excellent football, et nous ne le changerons pas. Les résultats doivent suivre, surtout pour les supporters, qui sont les meilleurs du pays. Si nos joueurs ont un problème physique ? Non. Leurs résultats sont parmi les meilleurs de la D1."