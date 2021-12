"Tout le monde va bien", a annoncé Vincent Kompany en prélude au match de dimanche (13h30) contre le Club Bruges.

Même Hanne Delcroix, le seul blessé de longue date a repris le chemin du terrain. "Il commencera à travailler à fond à partir du stage de janvier et on verra par la suite. J’espère qu’il arrive à la fin de sa longue traversée."

Le focus du coach était posé sur le Club Bruges. "Sur le match de mon équipe plus que sur l’adversaire", précise le coach. "La situation est différente de mon premier match de coach à Bruges (défaite 3-0) mais je tenais déjà le même discours. On va toujours à Bruges pour gagner. Et peu importe si on est en forme ou non. Un point ne m’intéresse pas. On jouera à l’anderlechtoise. On fera de notre mieux. Mais toujours en restant humble."

Le match aller s’est soldé par un nul (1-1). Anderlecht avait dominé le Club. "Comme chez nous, il faudra prendre ses occasions. On n’aura pas le luxe d’en avoir 10 ou 15 et il faudra donc les mettre dedans. Nous aurons peut-être deux occasions. Elles devront être concrétisées."

Si Anderlecht n’a pas toujours gagné, il a souvent bien joué face aux autres grands du championnat. "Ce sont dans ces grands matchs qu’on a bien presté. Mais pour être champion, il faut surtout gagner contre les petits. (rires)"

Le onze de départ de Kompany ne devrait pas (trop) changer. Il a encore parlé de continuité. "Avec les cinq changements et le niveau du match, je sais que j’aurai besoin de différentes options. Il faudra être dans le match jusqu’à la fin et j’aurai besoin de tout le monde pour cela."