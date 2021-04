La blessure de Majeed Ashimeru évolue dans le bon sens. Il y a encore une chance qu’il puisse jouer lors du topper de dimanche.

Vincent Kompany a annoncé qu’il prendra sa décision au dernier moment. Ashimeru s’est blessé à la cheville samedi passé lors d’un match amical face à Ostende.

"Il a pris un méchant coup et on est content qu’il n’y ait pas de fracture. Sa saison n’est pas finie et c’est le principal. Pour dimanche, on verra s’il sera prêt. Peut-être sera-ce pour ce match, peut-être devra-t-il attendre le week-end prochain."