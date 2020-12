Cyriel Dessers: " C'est très compliqué. C'est la première équipe qui nous a mis en difficulté d'un point de vue tactique. C'est une soirée difficile pour nous. Kompany a regardé les vidéos de nos derniers matchs, ils étaient forts tactiquement et mentalement. Nous n'avons pas été assez malins. Chaque série a une fin mais c'est à nous d'en commencer une nouvelle. On a les qualités pour."

Hannes Delcroix: "On était très bien en bloc. La victoire est méritée. Il y avait beaucoup d'intensité, tout le monde a bien travaillé. Jouer à la maison, ça change la donne, le terrain était mauvais à Zulte la semaine passée et aujourd'hui on a fait tout ce qu'on nous a demandé."

Sambi Lokonga: "Le coach a mis l'accent sur l'intensité, on a tous rempli cette mission. Nous sommes contents avec les trois points. On a eu les occasions pour tuer le match, on devra le faire pour les prochaines rencontres. Je dois donner plus avec le brassard, je donne un maximum pour l'équipe. Je ne voulais pas parler avant le match, on devait juste prendre ce qui nous appartient: les trois points. On sait que Yari revient de loin, cette victoire lui est dédiée. On va savourer cette victoire mais prêts à aller à la guerre mardi. On doit s'inspirer des équipes qui enchaînent les victoires."

Danny Vukovic: "On n'a pas réussi à marquer comme on l'avait fait lors de nos derniers matchs. Nous sommes déçus. Anderlecht a beaucoup de mérite, ils nous ont bien étudiés. On doit continuer à travailler. Il y avait bien penalty."

Lukas Nmecha (homme du match) " On a eu beaucoup d'occasions, moi y compris. On apprend, je ne suis pas un attaquant parfait, je continue à progresser. Vlap est un joueur passionné, il voulait inscrire son goal et je peux comprendre mais je suis le joueur désigné pour tirer le penalty. On doit continuer comme ça et les occasions vont se présenter."

Vincent Kompany: "On n'a jamais la garantie du résultat dans ce genre de match face à ce genre d'équipe. J'ai beaucoup apprécié l'intensité de mon équipe. Je suis satisfait de ce que mes joueurs ont amené sur le terrain. Le seul match où on n'a pas montré une bonne attitude, c'est face au Beerschot. Pour le reste, à aucun moment je ne peux pas leur reprocher un manque d'intensité. On est l'équipe avec la plus grosse marge de progression. On travaille beaucoup pour les faire progresser le plus rapidement possible. On a apprécié la présence de Nilis. Ses qualités sont claires, il a une bonne vista par rapport aux phases arrêtées mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau des discussions. Nmecha est le joueur désigné pour tirer le penalty. Mais j'ai expliqué à Vlap que le jour où il sera désigné pour le tirer, je le défendrai. Il a fait un très bon match. On devait gagner pour Yari, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Il reviendra plus fort, il a un professionnalisme énorme. Je veux rester humble dans cette victoire. Le match n'a pas été parfait, l'attitude l'a été, mais ce n'est pas la même chose."

John van den Brom: "On n'a pas réussi à jouer dans les intervalles ni à trouver la profondeur. C'est assez facile d'arriver à la conclusion que nous avons joué une faible partie. Mon équipe est passée à côté, je vais tirer les leçons de cette défaite."