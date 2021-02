Il était tellement de bonne humeur que c’est lui qui a posé les premières questions, en attendant John van den Brom : "Pas eu trop froid les gars ? Vous avez pensé quoi du match ? Vous savez que je n’ai pu parler que 50 secondes à la télé parce que le match de Gand allait commencer ?"

Puis son collègue est arrivé et Kompany a surtout parlé de ses joueurs. "Sambi a des qualités au-dessus de la moyenne, on le sait. Ce qu’un coach veut, c’est qu’il gagne ses duels. Le reste ne fait aucun doute. Cullen ? Il peut courir 13,5 km avec une jambe cassée. Genk joue bien au foot et on avait besoin de son volume. La sortie de Nmecha ? Il prend des coups mais ça fait partie de son apprentissage. Il a beaucoup couru et j’ai senti qu’il fallait mettre du sang neuf dans le onze."

Kompany aurait pu partir mais il a décidé de rester pour écouter van den Brom s’expliquer. "Par politesse." C. F.