Vincent Kompany affichait évidemment des sentiments mitigés à l’issue du match. "Mais je sens que notre série de victoires va arriver."

Voici quelques réactions du coach anderlechtois au sujet...

du résultat frustrant. "Ce qui est frustrant, c’est de ne pas se créer d’occasions. Or chez nous, c’est très rare. Bientôt, les ballons vont rentrer. Le résultat est la seule chose qu’un coach ne peut pas contrôler. En revanche, je peux contrôler notre progression. On est sur la bonne voie. N’oublions pas que Genk est - en ce moment - la meilleure équipe du championnat."

de la défaite à Vitesse. "Je ne sais pas pourquoi on pense que le top 4 aux Pays-Bas est forcément plus faible qu’en Belgique. C’était un match de Coupe en déplacement, et on l’a perdu. Sur base des deux matchs, on aurait pu et dû gagner. Mais on a perdu parce que c’est un match de Coupe. Le championnat belge est un marathon et pas un sprint. Quand je vois les résultats de Bruges et de l’Antwerp, je me dis que cette saison pourrait bien ressembler à la saison passée (NdlR : où les grands clubs ont perdu beaucoup de points)."

de sa propre situation. "Ma situation ne m’intéresse pas. Et si je comprends que les gens en parlent ? (ironique) Je comprends tout. L’impatience est quelque chose qui est propre à Anderlecht. Cela ne me dérange pas. Il faut aimer cela, et je l’aime. J’ai le sang mauve et blanc. Je suis au club depuis mes six ans. Depuis cet âge, j’ai appris à vivre avec la pression, parce qu’au terme de chaque année, on vous fait savoir si vous pouvez rester. C’est ce qu’on appelle la culture de la victoire."