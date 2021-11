Pour une fois, Vincent Kompany n’a pas été tendre avec ses joueurs. "Nous avons été trop prudents en début de match", dit-il. "Nous étions parfois dans des situations intéressantes, mais avons refusé de faire la dernière passe ou la dernière course. Nous avons montré trop peu de qualité pour faire la différence. Et ne me comprenez pas mal : je ne dis pas que nous n’avons pas assez de qualité intrinsèque dans le groupe. Nous n’étions pas assez bons individuellement. La différence s’est faite dans les deux rectangles : l’Antwerp a concrétisé ses quelques occasions, nous pas."

Le duo Kouamé-Zirkzee a échoué, comme à Saint-Trond. "J’ai plusieurs combinaisons qui peuvent faire la différence. Ce dimanche, ils ont tous connu un jour sans. Ces dernières semaines, nous avons été forts offensivement. Nous méritions de gagner des matchs que nous n’avons pas gagnés. Ici à l’Antwerp, nous n’étions pas meilleurs."

Soudainement, le discours de Kompany a changé. Son optimisme a refait surface. "Notre équipe possède une grande marge de progression. Je sais que nos joueurs vont encore faire beaucoup de pas en avant. Mon sentiment me dit que nous allons souvent gagner. Je crois à 100 % dans l’équipe. Je suis curieux de voir ce qui va venir, parce que je crois que l’équipe va encore montrer beaucoup de belles choses."

Et le 8 sur 21 en Pro League ? "Je comprends la réalité du classement, mais je suis très réaliste. On ne peut plus rien y changer. Je ne suis pas là pour calculer, mais pour faire progresser mes joueurs, que leurs tâches soient claires. Je ne m’occupe pas de ce que je ne sais pas contrôler."