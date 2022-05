Dans un entretien avec Nordin Jbari pour le compte d'Eleven Sports, Vincent Kompany a évoqué sa carrière d'entraîneur et son évolution. Pourrait-il succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables rouges ? L'ancien joueur de Manchester City n'a pas laissé durer le suspense..."Pour l'instant, ce ne serait pas une bonne étape dans ma carrière. Au plus je suis sur le terrain, au plus je perds des matches et je prends des décisions compliquées. Je suis dans une phase où je veux progresser rapidement et apprendre tous les jours", explique-t-il en référence au rythme assez "léger" qu'est celui d'un entraîneur national, qui dispose de peu d'entraînements et de peu de matches sur une saison pour distiller ses consignes.