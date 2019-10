Ce mardi, la Commission des Licences se réunit concernant le rôle de Vincent Kompany à Anderlecht.



Une des conditions auxquelles un club doit répondre pour obtenir sa licence est que des entraîneurs non-diplômés ne peuvent pas coacher. Or, la Commission se pose des questions au sujet de Kompany. Selon elle, Kompany est plus qu’un simple joueur. Anderlecht devra donc démontrer que Simon Davies (et Jonas De Roeck contre Charleroi) étaient les T1, ont fait l’équipe et ont dirigé les entraînements.



En 2016, Courtrai avait reçu une amende de 5000 euros parce que Karim Belhocine n’avait pas encore les diplômes requis. La sanction était basse parce que Belhocine s’était inscrit pour le cours de Licence Pro. La pire sanction est le non octroi de la licence, ce qui n’arrivera pas. Maintenant que Franky Vercauteren est T1, le problème ne se posera plus. Anderlecht ne s’inquiète pas et va expliquer à la Commission quelle est la répartition des rôles.