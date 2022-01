Et de dix pour Joshua Zirkzee en championnat ! "Ce n’était pas un but facile, mais je suis très content d’avoir marqué le 0-1."

Le Néerlandais a prononcé cette phrase à la mi-temps devant les caméras d’Eleven. Après la rencontre, Anderlecht a préféré ne pas le faire venir en conférence de presse, histoire de le garder avec les pieds sur terre au début de cette semaine chargée.

Et donc, les autres ont pu commenter sa prestation. Murillo : "Je savais qu’il était capable de mettre un but pareil. Il fait souvent ce geste à l’entraînement."

Vincent Kompany constate pour sa part que son n°23 devient de plus en plus fort.

"’Zirk est bourré de talent mais possède encore une énorme marge de progression", estime Kompany. "Je le pousse à encore hausser son niveau de jeu. Il en est capable, même à Anderlecht… Il aide notre équipe et place sa carrière sur la bonne voie."

Comparé au début de saison, il parvient à mieux conserver le ballon.

Kompany : "En fait, c’est un artiste dans le corps d’un pivot. Il est en train de progresser dans certains aspects."

Quand on a évoqué son sprint défensif de 60 mètres, Kompany a rigolé. "Il n’avait pas le choix, hein (NdlR : Gomez avait quitté son poste). Ça fait partie de sa progression, tout comme le fait qu’il doit mieux gérer ses émotions. Il va encore avoir des hauts et des bas. Il doit arriver à un niveau où, même quand il connait un mauvais jour, il reste encore efficace pour l’équipe. Petit à petit, il est de plus en plus décisif, ce qui n’est pas évident dans le football."

Ayant dit tout cela, Kompany a légèrement changé son discours. "Je crois que vous comprenez que je reste vigilant avec lui. N’oublions pas qu’il n’a que 20 ans. Il ne faut surtout pas qu’il commence à flotter. Même s’il a énormément de qualités, je ne vais donc pas lui faire trop de compliments."

C’était déjà fait, Vincent…