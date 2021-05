Kenny Steppe (Saint-Trond) est cité à Anderlecht. Timon Wellenreuther est, lui, sur le départ. La situation des gardiens anderlechtois a été bouleversée depuis la titularisation du jeune Bart Verbruggen à Bruges.

Wellenreuther est la principale victime des débuts du Néerlandais. En théorie, le voilà numéro 2 dans la hiérarchie. Sauf qu’en pratique, s’il décide de rester, il passera numéro 3. Ce que cet ambitieux n’acceptera pas.

"Il est resté super-professionnel (malgré sa relégation)", rassure Kompany. "J’ai toute compréhension pour n’importe quelle réaction, n’importe quel sentiment. Il a été exemplaire. C’est avec cette attitude qu’il est devenu numéro 1 chez nous (NdlR : et surtout suite à la blessure de Van Crombrugge) et c’est comme ça qu’il aura à nouveau des opportunités."

Lisez : ailleurs qu’à Anderlecht. Car le staff et la direction du RSCA ont décidé de placer leur confiance en un duo Van Crombrugge-Verbruggen la saison prochaine.

Jusqu’au terme de la saison, le Néerlandais sera titulaire. Un statut qui ne lui est, selon Kompany, pas monté à la tête.

"Il n’a pas versé dans l’euphorie. Nous avons fait comme pour tous les jeunes : une analyse précise et objective de ce qu’il a bien et mal fait. Il a encore un long chemin devant lui et doit donc plus bosser qu’un autre."