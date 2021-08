La meilleure nouvelle d’après-match venait du cabinet médical d’Anderlecht. "Je viens d’apprendre que la blessure de Zirkzee n’est pas très grave", annonçait Vincent Kompany. "Heureusement. On l’a échappé belle. Il a eu une bonne préparation au Bayern, mais ce n’était pas une semaine idéale (NdlR : vu les longs voyages). On a peu de séances d’entraînement, vu qu’on a beaucoup de matchs. La seule façon de l’intégrer, c’est donc de le faire jouer. Je voulais mettre une équipe au coup d’envoi qui pouvait créer le danger ; Zirkzee était important dans ce rôle."

Les 60 minutes de jeu du nouvel attaquant d’Anderlecht ont suffi à Kompany pour voir qu’il serait un réel renfort. "Je savais qu’il avait un talent exceptionnel au ballon", dit Kompany. "Sinon, cela aurait été impossible de jouer le nombre de matchs qu’il a disputés au Bayern Munich. Le plus important pour moi, c’est d’avoir vu quelqu’un qui a travaillé pour l’équipe. Il a fait de gros sprints pour récupérer le ballon. Je ne lui mets pas plus de pression qu’un autre, vu qu’il est encore jeune. Mais s’il travaille, il n’y aura aucun problème pour lui."

Le copain de Zirkzee dans le vestiaire est son compatriote Wesley Hoedt. "Joshua est le pion qui nous manquait", dit le défenseur du Sporting. "C’est un plaisir de jouer derrière lui, parce qu’on sait qu’on peut lui donner le ballon. Il a un tel bagage technique, qu’il est très important pour l’équipe."

Même si son but a été annulé, il a montré qu’il peut être décisif. Hoedt : "Je crois qu’il peut en marquer plus que 20, parce que nous avons certains objectifs, et on aura besoin de lui pour les atteindre. Je crois qu’il était content de son premier match. Il faut lui donner un peu de temps, il vient d’arriver. J’espère qu’il se sentira vite chez lui à Anderlecht. En tout cas, c’est mon rôle de l’aider."





"Je ne peux pas toujours le récompenser Thelin"

dit Kompany.