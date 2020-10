Non seulement le Covid-19 a fait sa réapparition dans le club (l’Ukrainien Mykhaylichenko en est la victime), mais une grande partie du groupe, dont le gardien Van Crombrugge, et du staff, dont Vincent Kompany, a également éprouvé de sérieux problèmes intestinaux durant la nuit de vendredi à samedi après le match à Courtrai. Ont-ils mangé de la nourriture périmée après le match ? En tout cas, Van Crombrugge et Kompany n’étaient pas encore suffisamment remis pour être présents à Neerpede, ce lundi.