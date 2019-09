À son point de presse hebdomadaire, le T1 d'Anderlecht, Simon Davies, a confirmé que Vincent Kompany et l'attaquant Kemar Roofe ne sont pas encore prêts pour le match contre l'Antwerp de dimanche. "Mais ils sont sur la bonne voie", dit Davies. "S'ils seront prêts pour le déplacement à Bruges du weekend prochain? C'est possible. Mais on verra de jour en jour. Ils ont assez d'expérience pour savoir si leur corps est prêt. On décidera en accord avec le staff médical. Il ne faut pas qu'ils prennent des risques afin de ne pas connaître de rechute. Ils sont importants, on aura encore besoin d'eux."

En d'autres mots, il nous semble peu probable qu'ils seront dans la sélection contre Bruges.

Peter Zulj (opération au nez) ne devrait pas être dans l'équipe, ce dimanche. Sambi Lokonga, qui a fait forte impression, devrait le remplacer. Dewaele (blessé en Espoirs) s'est entraîné mais est incertain. Nasri (pas encore à 100% de ses moyens) ne récupérera pas sa place dans le onze.