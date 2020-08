© Bauweraerts

© Bauweraerts

Les non-titulaires d'Anderlecht (dont Sambi, Verschaeren, Amuzu, Tau et Vanden Borre) ont joué un match amical contre les non-titulaires de OHL, ce lundi matin. Kompany et... Vercauteren étaient assis sur le même banc.C'est pendant ce match qu'Anderlecht a officialisé la nouvelle que Kompany devient T1 et arrête sa carrière de joueur.Pour la petite histoire, les remplaçants mauves se sont rassurés avec une large victoire 0-4 grâce à un triplé de Colassin et un but de Tau.