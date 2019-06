Découvrez les premières confessions de Kompany en tant que manager-joueur d'Anderlecht:





Découvrez les premières confessions de Kompany en tant que manager-joueur d'Anderlecht:

C'est via ses réseaux sociaux que le club a partagé cette vidéo de "Vince the Prince" répondant à dix questions des supporters du club. Le joueur y aborde ses ambitions, le style de jeu qu'il compte mettre en place, Zetterberg, son numéro 4 et même la Coupe du monde.Kompany reconnaît notamment que la raison majeure de son retour au bercail est la dure période vécue par le club, et il avoue en avoir souffert comme supporter numéro 1 des Mauves. Le fait de n'avoir jamais gagné la Coupe de Belgique est également une motivation pour lui:, a-t-il lâché.