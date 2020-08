Après avoir revu le nul contre Mouscron, il en veut plus à son attaque qu’à sa défense. Il a fait passer le message avant Ostende.

Son tout premier match officiel comme entraîneur principal, Vincent Kompany le connaît par cœur. Cette semaine, il a revu plusieurs fois cet Anderlecht-Mouscron (1-1) qui a lancé son mandat en mode mineur dimanche passé au Parc Astrid.

Devant son écran à Neerpede, il est arrivé à une conclusion principale : ses joueurs auraient dû se mettre à l’abri bien avant l’égalisation mouscronnoise à la 93e. "On aurait dû se créer plus d’occasions vu l’excellent travail fourni à la récupération. On reprenait le ballon haut grâce au pressing. Sur les deuxièmes ballons, on a même atteint un niveau exceptionnel. L’impressionnant pourcentage de possession de balle n’était pas dû au hasard. Ensuite, on jouait vite vers l’avant grâce à nos appels de balle en profondeur. Nombreux mais pas encore suffisants à mes yeux. Tout ça aurait en tout cas dû nous permettre d’être dangereux mais on a manqué de sang-froid en zone de vérité."