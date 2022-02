Zirkzee : Le fait d'ouvrir rapidement la marque nous a rendu le match plus facile. Je trouve qu'on a pas mal proposé et on a joué en équipe. Il y avait du mieux par rapport à la rencontre de la semaine. C'est vrai qu'il y a encore des erreurs en défense mais c'est le football, cela arrive sur une saison, ça se remarque d'autant plus parce qu'il y a but, même si c'est vrai que ça ne doit plus arriver. Mon but sur bicyclette ? C'est vrai que ça fait plaisir, quand je vois la balle arriver c'est assez instinctif.

Magnee : Quand je suis rentré à 3-1, on n'avait rien à perdre, j'ai tout donné. On a eu quelques occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Je crois qu'on doit tous se remettre en question et davantage se battre sur le terrain, éviter les erreurs comme en première période. On va devoir faire un vrai travail sur nous-même et prendre des points lors des derniers matchs. Mais on ne parle pas de panique, il faut juste faire plus attention, jouer plus en équipe et ça ira mieux.

Debast : Ce n'était pas facile d'entrer dans le match, ma première touche de balle amène un but contre nous. Le coach m'a appris ma titularisation lui-même, 4-5 heures avant la rencontre, il est venu, il m'a parlé pour me conseiller. J'ai réussi à passer au-delà de mon erreur, cela peut arriver, je vais revoir le match pour voir ce que je peux améliorer, le plus important c'est le résultat et la victoire de l'équipe. Même si c'est vrai que je suis fier d'avoir débuté ce soir, maintenant on va rester calmer, en famille, il faut continuer à travailler.

Cools : Un match très difficile. Je pense qu'on perd ce match avant même qu'il ait commencé mais il faut l'oublier, on a un match très important à jouer la semaine prochaine. Le début de match était très compliqué, on ne peut s'en prendre qu'à nous-même, on leur offre les deux premiers buts, et à 2-1 on a les opportunités pour égaliser, il y a quand même du positif à retirer. On a perdu pas mal de ballon mais ça s'explique aussi par la pression mise par Anderlecht, à un moment on a un peu manqué d'énergie face à cela. De la pression dans le groupe ? Non je pense qu'il ne faut pas commencer à regarder le classement. Après la rencontre de Coupe, on méritait la victoire sans le penalty. Mais on doit faire avec ça pour construire pour la suite du championnat, on a quatre points d'avance sur Seraing.

Kramer : Si on a perdu ce match avant-même qu'il ait commencé ? Je dirais qu'on l'a perdu après 10 minutes, on était pas compétitifs aujourd'hui, si vous faites ce genre de bêtes erreurs contre une bonne équipe, comment voulez-vous gagner ? Avec une telle prestation, on perdrait contre tout le monde. Des explications sur ces erreurs ? Je ne sais pas...elles venaient de joueurs expérimentés, ils ont l'habitude de ce genre de match, ils sont humains, parfois ils font des erreurs, ça arrive, mais aujourd'hui, on en a fait trop. On a eu de l'espoir à 2-1 avec nos occasions et même en seconde période, on n'est pas loin du 3-2, mais avec autant d'erreurs... On a perdu trop de ballons, on va bien analyser le match pour être meilleurs dans trois semaines en Coupe. L'état des joueurs ? Bien sûr ils sont abattus mais on va leur montrer les solutions et s'améliorer. De la panique ? Non, on ne regarde pas derrière nous, on est concentrés sur le prochain match.

Kompany : On a eu des cadeaux, mais il faut se les procurer et en profiter, le pressing était bon, on s'est créé pas mal d'occasions, de nouveau on aurait pu plus concrétiser, avant la rencontre on avait insisté sur ce point mais on en met quand même quatre. On a fait une très bonne première période puis en deuxième mi-temps, on a un peu plus attendu, 4-1 est un bon résultat. J'aurais préféré une clean sheet mais c'est ainsi, on joue offensivement, on prend des risques, ça arrive. Je suis content pour Debast, qu'il puisse recevoir sa première titularisation, je lui souhaite une belle carrière, comme à chaque jeune du club. Aujourd'hui il y en avait pas mal sur la pelouse, il faut toujours choisir le bon moment pour bien les lancer, qu'ils aient la chance de pouvoir montrer leurs qualités, notamment sur le but de Zirkzee, où Debast est à la base de l'action. C'est vrai que la victoire fait plaisir avec la période un peu plus compliquée qu'on a traversé, notamment offensivement où on avait plus de mal, mais en football vous ne pouvez pas choisir quand cela va bien ou non.