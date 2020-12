Avant le match contre Genk, Zakaria Bakkali (24 ans) a été prié de rejoindre le noyau B. Victime de plusieurs pépins physiques, Bakkali n’a pas encore été très utilisé cette saison. Il a débuté deux matchs - contre les deux Bruges - mais a surtout été mauvais au Club Bruges. Il a un contrat jusqu’en 2022. En ce moment, il est dépassé dans la hiérarchie par Amuzu, Mukairu, Dauda, Bundu et Ait El Hadj.

Dimata, Zulj, Lawrence, Kana, Luckassen et Colassin, eux non plus, ne faisaient pas partie de la sélection vendredi. Kompany a souligné que certains d’entre eux - il n’a pas cité de noms - étaient absents suite à des bobos. Mais il est clair qu’il n’hésite pas à faire des changements dans sa sélection en fonction des entraînements ou matchs amicaux. Lissens, Sardella, Ait El Hadj, Arnstad et Dauda ont gagné des points et étaient repris.