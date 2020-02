Franky Vercauteren avait de bonnes et mauvaises nouvelles à son point de presse hebdomadaire.

Vincent Kompany et Elias Cobbaut se sont entraînés à fond, ils semblent prêts pour le match à Malines de demain soir. "Par contre, Amuzu s'est blessé aux ischios à l'entraînement de jeudi", dit le coach du Sporting. "Il passe une échographie ce vendredi." Amuzu est donc très incertain pour le match. Tous les autres blessés - Roofe, Chadli - ne reviennent pas. Verschaeren va bien, mais ne sera pas encore repris. L'attaquant Joveljic va remplacer Colassin, qui a été opéré. Vercauteren: "On n'a pas le choix. Sa grande qualité est son sens du but."

Vercauteren se méfie de Malines. "Ils auront de l'agressivité dans le bon sens du terme, et le public sera à fond derrière son équipe. Mes joueurs sont avertis. Mais j'ai confiance en eux."