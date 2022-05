Le coach a souligné le bon match de son joueur. "C’est beau qu’il ait joué son premier match il y a 18 mois sur le terrain du Club Bruges. Nous avions été balayés et lui aussi. Et j’avais dit à l’époque que Kristian Arnstad ferait, des 22 acteurs, la plus belle carrière. Je le crois toujours. Il a super bien évolué. Nous n’avons pas pu le mettre souvent sur la feuille de match. Kana et lui ont souvent vécu cela. Ils ont été critiques mais ont posé les bonnes questions et ont toujours travaillé. Ils sont désormais prêts au bon moment."