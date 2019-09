Trois joueurs se sont arrêtés au micro de RTL Sport en fin de rencontre.

Tout d'abord Vincent Kompany, qui reconnaissait avoir recommencé trop tôt: "J'ai eu un problème au même endroit que la fois passée. Aujourd'hui c'était un match important. Je n'aurais probablement pas joué si on n'avait pas fait le mauvais match qu'on a fait à Bruges. Je ne voulais pas échapper à mes responsabilités. Je suis de nature à me battre, c'est un pépin, je vais le surmonter", expliquait le mentor du RSCA.

Avant de poursuivre: "Ce match doit être un tournant, après un début de saison bizarre. À Bruges, on aurait dû ramasser une raclée, je ne veux pas être associé avec ce qu'il s'est passé. On a souvent bien joué sans résultats. Au niveau foot, on était là aujourd'hui mais il reste du travail à faire. Sur le deuxième but du Beerschot, on aurait du dégager mais on ne l'a pas fait. On travaille tous les jours dessus, on doit faire plus. Parfois, on se sabote nous-mêmes. Je vais prendre plus de recul avant de revenir mais j'étais obligé de jouer aujourd'hui. J'étais bien à l'échauffement d'avant-match, je devais prendre le risque. D'autres joueurs ont eu des crampes, des blessures, Roofe a joué 90 minutes alors que ce n'était pas prévu. Personne ne pouvait se cacher, tout le monde devait être là."

Le buteur du Beerschot, Loris Brogno a également donné son analyse du match: "On commence bien le match. On aurait pu faire quelque chose, on a eu plus d'occasions qu'en D1B. On savait que la mayonnaise pouvait prendre aujourd'hui chez eux. Malheureusement pour nous, le déclic a peut-être eu lieu pour eux ce soir. Cela fait partie du foot. On avait la possibilité de se qualifier. Mon but relance le match alors qu'Anderlecht pensait que c'était joué. On a eu les occasions pour se qualifier sans les penaltys."

Enfin, l'unique buteur en prolongation, Kiese Thelin, était heureux d'avoir offert la victoire à son équipe. "Je me sens bien, je suis content d'avoir pu aider l'équipe à se qualifier pour le prochain tour. C'était un vrai match de coupe contre une bonne équipe qui s'est bien battue. On espère que ce sera un déclic pour l'avenir. La situation est compliquée mais on reste ensemble, on est soudé. On parle en équipe pour devenir meilleurs. Les fans nous supportent, on a fait ça pour eux ce soir."