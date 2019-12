Le défenseur du RSCA fait tout pour éviter les blessures.

Dans le journal anglais The Telegraph, Vincent Kompany a dévoilé qu’il suit un nouveau régime alimentaire. "Depuis un certain temps, je mange à peine de la viande", dit-il. "Je mange surtout de la nourriture végétale. Je ne suis pas un extrémiste au niveau de la nourriture, mais je fais attention. Je mange de temps en temps du riz, de la ratatouille ou du curry végétal. Et pour avoir assez de protéines, je mange des légumes comme des haricots ou des pois. Je me sens mieux ainsi. J’ai atteint un âge auquel j’accepte de ne pas manger certaines choses délicieuses afin de devenir un meilleur joueur, et une personne plus saine. J’ai déjà tellement poussé mon corps à atteindre ses limites, alors qu’un régime alimentaire est la façon la plus facile d’y parvenir. J’ai l’impression que ce que je mange a un énorme impact sur mes prestations, la qualité de mon sommeil et ma vie."

Kompany a aussi révélé qu’il ne fait plus de muscu, sauf pour la prévention de blessures. "Dans le football moderne, il ne faut pas être trop musclé pour gérer la succession de sprints sans se blesser." Et quid de l’accumulation de blessures ? Kompany : "La résistance mentale est importante. C’est difficile à accepter qu’on rechute, et c’est tout aussi difficile de se remotiver. Ce n’est pas donné à tout le monde."