Vincent Kompany devra certainement compter sur la même équipe que dimanche face à l’Antwerp. Hendrik Van Crombrugge ne devrait pas être présent sur la pelouse même si le coach d’Anderlecht a refusé de faire tout commentaire à ce sujet.

Qui dit Verbruggen dans les buts, dit à nouveau une équipe extrêmement jeune sur la pelouse. Ce qui n’est pas pour déplaire à Vincent Kompany. Il a aligné sa plus jeune équipe de la saison face aux Anversois.

"Nous sommes un an plus âgé que la saison passée mais ce sont les mêmes joueurs qui ont évolué. Petit à petit, on essaie de les préparer. Nous avons commencé la saison avec des joueurs d’expérience mais les joueurs qui montaient au jeu étaient des jeunes."

Francis Amuzu est le meilleur exemple de cette montée en puissance de plusieurs jeunes. S’il est l’exemple le plus chaud en raison de son triplé, il n’est pas le seul à profiter de ce changement. "Une des grandes leçons dans le football est que la confiance est la clé. Elle est comme un chat (sic), un jour elle vient manger chez toi et le lendemain, il ne se montre pas. Et dans les moments plus creux, il faut rester constant. Le travail effectué par un joueur comme Francis fait qu’il se crée lui-même sa confiance."

Plus tôt cette semaine, Zeno Debast a prolongé son contrat. Un soulagement pour Kompany qui compte sur son jeune défenseur central à l’avenir. "C’est bon pour lui et pour nous. Je ne comprends pas les joueurs qui hésitent à prolonger ou qui doutent. Oui, beaucoup de paramètres sont à prendre en considération mais quand tu es jeune, le projet est ce qui doit prévaloir. Nous avons un planning pour nos jeunes. Nous en intégrons à chaque saison dans le noyau et dans l’équipe. Très peu de clubs en Europe ont cette idée. Et chez nous, elle est également une nécessité financière."

