Que souhaiter à Vincent Kompany pour 2021 ? "La santé avant tout", sourit-il. Il n’en oublie pas pour autant le sportif. "Je ne sais pas avec quoi je serai satisfait", ajoute-t-il. "Un coach veut toujours aller en playoffs. Ensuite, tous les clubs peuvent faire quelque chose. Mon ambition est toujours la plus haute possible."

Il a récupéré tous ses joueurs en pleine forme malgré la courte trêve. "À part des rhumes, rien à signaler". Trebel ne sera toutefois pas encore dans le groupe. "Il n’est pas encore prêt mais évolue dans le bon sens."

L’ancien Soulier d’or a été interrogé sur l’élection de mercredi prochain. "On peut être coach de l’année et Soulier d’or", blague-t-il, précisant qu’il n’est coach que depuis trois mois et que d’autres le méritent. "Honnêtement, je vis plus pour les trophées collectifs qu’individuels. J’ai appris à prendre du recul par rapport à ce genre de choses. Notamment suite à mes blessures."

Il n’a pas cité de joueur de son groupe pour remporter ce prix. "Je pense qu’un Brugeois le gagnera. Difficile de regarder ailleurs. Après, c’était surtout avant la trêve et je ne vais pas commencer à lancer des fleurs aux Brugeois."