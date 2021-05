Quand Vincent Kompany défendra son bilan en fin de saison, il ne pourra pas uniquement mettre en valeur la qualification européenne. L’import massif de jeunes formés à Neerpede en équipe A est assez impressionnant depuis son retour au bercail il y a un peu moins de deux ans. En tout, douze gamins ont fait leurs débuts professionnels sous les ordres de Kompany, que ce soit dans sa période joueur/manager ou avec simplement la casquette d’entraîneur (il ne manque qu’Hotman El Kababri). Avec le premier match de Verbruggen dimanche à Bruges, il y a un gardien et on peut former un joli onze de base de 18,6 ans de moyenne d’âge et qui vaut déjà 14,25 millions, selon Transfermarkt.

Bart Verbruggen, gardien, 18 ans

Tout le monde savait qu’il jouerait un jour mais personne n’avait imaginé qu’il débuterait les playoffs sur la pelouse du leader et champion en titre. Grand talent arrivé des jeunes du NAC Breda l’été passé (contre un chèque de 300 000 €), Verbruggen est le petit protégé de ten Rouwelaar, l’entraîneur des gardiens, qui l’avait découvert aux Pays-Bas. Avec sa taille (1,93 m), son jeu au pied et son calme, il est amené à devenir un jour le vrai numéro 1 au RSCA. Il devrait continuer à grandir dans l’ombre de Van Crombrugge la saison prochaine, à moins qu’un transfert du Diable ne vienne chambouler le timing.

Minutes jouées en pro : 90

Valeur : 250 000 €