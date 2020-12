C’était il y a trois ans, à deux jours près. Dans un Parc Astrid comble, Francis Amuzu a dignement fêté sa première sous le maillot mauve. Un but et la victoire (1-0) contre Eupen. Les images de Ciske, comme il est surnommé au Sporting, les larmes aux yeux en fêtant son but ont réapparu cette semaine sur le compte Twitter du RSCA. Un souvenir joyeux pour le Malinois. Il renvoie toutefois à un constat plus alarmant : trois ans plus tard, Amuzu n’est pas encore au niveau où on l’attendait.

"Il est encore très jeune", tempère un membre de son entourage. "Les gens ont tendance à l’oublier."

L’innocence laisse place au stress