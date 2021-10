Face à la lanterne rouge de Pro League, les Mauves espéreront forcément mettre fin à leur série de quatre partages. "L'équipe a faim et souhaite récupérer les fruits du travail fourni", confie Kompany. "Si on regarde notre récente série de matchs, alors les garçons veulent leur récompense. Ce n'est pas spécialement le cas pour un match, mais pour tous les matchs qui arrivent. Nous savions que notre début de saison renfermerait probablement des difficultés cachées. Nous regardons vers l'avant. Nous voulons les résultats que nos prestations méritent."

Avec un bilan de deux points sur onze, les Rats du Kiel ne parviennent pas à retrouver la forme qui était la leur la saison dernière. "Je me préoccupe avant tout d'Anderlecht", explique le T1 à propos de la situation alarmante du Beerschot. "Une saison n'est pas l'autre, ça peut fluctuer. Mal commencer la saison ne signifie pas spécialement qu'on va mal la terminer. Je ne tirerais pas de conclusions maintenant. Mais les choses ont bougé au Beerschot et ça pourrait jouer."

La contre-performance face à Saint-Trond devra pousser ses troupes à faire mieux ce dimanche au Lotto Park. "Dans notre cas – et je ne veux pas dire que ce soit une donnée positive – après le match contre Saint-Trond, c'est le moment idéal pour commencer le match à pleine intensité. Indépendamment de la situation de notre adversaire. Nous ferons tout avec tempo. Je ne pense pas que nous les sous-estimerons parce que, nous-mêmes, nous avons cette envie. Le match ne peut pas venir trop tôt pour nous, nous voulons jouer."

D'ailleurs, la rencontre sera la 50e de Kompany en tant qu'entraîneur principal en Pro League. "Il ne faut pas oublier que c'est mon 50e match dans probablement la période la plus difficile de l'histoire du club, au niveau de sa position concurrentielle. À ce niveau-là, je pense qu'il faut tout remettre en contexte. Si on regarde mes 50 premiers matchs par rapport à ce qu'Anderlecht est habitué à recevoir historiquement, ce n'est pas la même chose que si on regarde les 50 derniers matchs et la situation actuelle du club. L'année passée, nous avions l'équipe qui était de loin la plus jeune du championnat, qui devait remplir les caisses avec des transferts importants. Je pense que nous sommes toujours dans cette période de transition. La concurrence termine la saison, ne vend aucun joueur et met 40, 30 ou 20 millions € (NdlR : l'Antwerp a dépensé plus de 20 millions €)… Dans ce contexte, mon bilan est à prendre différemment que si j'avais été l'entraîneur de l'équipe dans laquelle moi je jouais à mes débuts à Anderlecht."