Van Crombrugge: "On est tombé aujourd'hui contre un adversaire qui nous a rendu la vie difficile, qui a mis beaucoup d'intensité. On a eu du mal à concrétiser les bons moments qu'on a eus. On n'a pas été assez dangereux. La carte rouge nous a un peu coupé les jambes. Il faut revoir la phase. Je pense que la première décision, de donner la jaune, était la bonne décision. Il ne faut pas s'inquiéter, on a eu une belle série qui s'arrête aujourd'hui. Pourquoi on devrait douter maintenant ? On va se remettre en question, ça c'est sûr."

Kompany: "C'est comme ça, on se retrouve à 10 après 22 minutes. C'est aussi une frappe de 30 mètres qui détermine de la tournure du match. C'est décevant pour nous. Je ne veux pas discuter de la rouge, je suis juste déçu. A Malines, Raman se retrouve face au gardien et est accroché... mais là, pas de rouge. En l'espace de trois jours, ça n'a pas été équilibré. Je ne veux pas me concentrer que sur le négatif. J'ai vu des jeunes joueurs qui ont tout donné à 10 pendant 70 minutes. On espère et on croit que ce n'est pas trop grave pour Delcroix. On va d'abord digérer la défaite car beaucoup de choses ont mal tourné aujourd'hui, mais dès demain, on sera à fond pour le prochain match."

Kanouté: "C'était un match difficile, on savait que ça le serait, on connait Anderlecht. On sait que c'est une des meilleures équipes du championnat. Il fallait gagner et on est très content. On a mal commencé la saison, mais on se donnait à fond chaque jour. Le travail paye parce qu'à chaque entrainement, on se donne à fond. On n'a pas de limite, on doit juste travailler et suivre les consignes du coach. On a un bon groupe. Ceux qui ne jouent pas sont nos premiers supporters."

Matondo: "On continue. C'est super de gagner, surtout que ce n'est pas facile de se déplacer ici. On a les trois points qu'on mérite. Sur mon but j'ai un peu de chance que ça rentre. On devait pousser après pour mettre un deuxième but. On se sent bien, les consignes du coach sont claires. Vous le voyez bien quand on est sur le terrain, on est en forme. On est fier de prendre les trois points."

Thalhammer: "Je suis très fier de mon équipe. Je pense qu'on mérite de gagner, surtout quand on voit nos 30, 35 premières minutes. Après on s'est un peu endormi à la fin de la première période. On s'est ensuite bien réveillé en seconde mi-temps. On mérite cette victoire."