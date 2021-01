Malgré l’égalisation tardive, Vincent Kompany gardait un goût amer du nul. "Comme attendu, on a eu moins d’occasions que lors des matchs précédents, mais on en a eu assez pour gagner le match", était sa conclusion.

Comment expliquer ce bête but encaissé.

"Une erreur de communication. C’est l’ABC du football. En fait, quelqu’un a crié : ‘Pour toi !’. Alors que comme défenseur - et c’est une leçon que je donne à tout jeune joueur - il faut exiger le ballon. Nous avons fait l’inverse. Les trois joueurs impliqués ont demandé à l’autre de prendre ses responsabilités."

C’était un match compliqué.

"Oui, mais je savais que ce serait comme un match de boxe. C’était un combat équilibré. En me réveillant ce matin, je savais qu’il faudrait une c… - je ne sais pas si vous pouvez utiliser ce mot dans votre journal - pour nous déstabiliser. Et c’est ce qui s’est passé. On s’est tiré une balle dans le pied. Au fait, le but qu’on se prend a le goût d’un autobut."

Trebel a fait basculer le match.

"On savait qu’Adrien pourrait apporter quelque chose de supplémentaire, mais les autres joueurs qui sont montés au jeu - Dauda, Dimata et Bruun Larsen, qui a beaucoup amené dans la pénétration - ont aussi été bons. Le banc a fait la différence. En deuxième mi-temps, on a plus joué à notre niveau. En première, le rythme de jeu était trop bas. On était trop préoccupés par le terrain et on était donc trop prudents, alors qu’on savait ce qui nous attendait."

2021 n’a pas très bien commencé pour Anderlecht.

"C’est trop tôt pour faire un bilan. Le plus important, c’est comment on va terminer le championnat."

À savoir ?

"Je n’ai pas une boule de cristal. J’espère que 2021 se terminera sans le corona." (petit rire)