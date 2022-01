Anderlecht a laissé la possession à Malines mais l’a emporté sur un but du Néerlandais.

Il y a sept jours, c’était un assist. Ce dimanche, c’était un but. L’auteur des faits : Joshua Zirkzee. Une constante : la classe. Le Néerlandais a encore fait parler tout son talent. Et ce coup-ci, il a pu offrir les trois points à son équipe. Si Joshua Zirkzee a une qualité, outre ses pieds, c’est sa capacité à apprendre de ses erreurs. Après les premières critiques de début de saison sur son manque d’implication, il a réagi et s’est mis à davantage courir. Il a terminé le clasico, assis sur un ballon, pensif. Et surtout conscient qu’il aurait pu tuer le match.

Sa réponse a pris la forme d’un crochet du droit mettant toute la défense de Malines dans le vent. Il a ensuite conclu d’une frappe sèche du gauche. Le geste qui sauve une équipe quand elle tourne moins bien. Anderlecht aura besoin de lui - même s’il aurait pu alourdir le score - pour grappiller dans les matchs les plus compliqués.