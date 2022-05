Kompany: "On a gagné et on est déjà focus sur le match de dimanche. On ne va pas commencer à calculer pour la deuxième place, le plus important c'est le prochain match et on va tout faire pour gagner. Dommage pour le but qu'on encaisse sur corner car on était costaud défensivement. Dimanche ce sera un défi différent contre une équipe qui nous a déjà fait mal, on a hâte."



Kana: "Je pense que toute l'équipe est contente ce soir. C'est dommage qu'on se fasse peur en fin de match parce qu'on jouait vraiment très bien. Quand on voit la différence entre le premier match à l'Union et nos deux derniers matchs, elle est flagrante. L'objectif est maintenant d'aller chercher la deuxième place et toute l'équipe y croit."



De Laet: "Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. On offre deux buts cadeaux, dont un de ma faute. On a mieux joué en seconde période et le 2-2 aurait pu tomber. La saison n'est pas terminée, le match de ce week-end n'est pas important pour les points mais pour l'honneur."

Priske: "La première mi-temps était vraiment mauvaise. On offre les deux buts à Anderlecht et c'est compliqué de revenir après. Je suis cependant fier de l'équipe pour la réaction en seconde période. C'est dommage qu'on ne joue pas tout le match comme les 30 dernières minutes. La saison n'est pas terminée, on doit absolument continuer à travailler pour bien terminer l'année."