Kompany ouvre la porte à un départ de Dimata Anderlecht C.F. © Belga

Le mercato sera un acteur important du Topper de dimanche.



Vincent Kompany est plongé dans son premier Topper comme entraîneur mais il sait que le mercato, qui ferme lundi, sera aussi à prendre en compte. "Toutes les équipes sont concernées par ce dernier week-end. Heureusement, je n'ai pas senti de fièvre du mercato à l'entraînement. Au contraire, les joueurs sont très concentrés sur ce match à Bruges. On sent une atmosphère spéciale."



Le coach du RSCA ne craint pas de voir son équipe affaiblie au terme de ce (long) mercato estival. "Je ne m'attends pas à ce que l'équipe soit moins forte. Il est cependant logique, vu la situation financière, que le club soit attentif aux offres formulées et les étudie."

C'est le cas pour Landry Dimata, dragué en Turquie mais aussi par Dijon. "On doit regarder l'ensemble. Ce qui est mieux pour Nany mais aussi regarder les joueurs derrière lui. Avec Colassin et Dauda, on a de jeunes attaquants qui progressent." Autrement dit: la porte est donc ouverte pour l'attaquant des Diables.



Signalons encore que Trebel, touché au genou, n'est pas encore forfait pour le Topper. "Il s'est entraîné individuellement et a pu participer à certains exercices collectifs. On tranchera samedi." Ce sera le cas aussi pour les joueurs qui reviennent après leur quarantaine, comme Zulj, Vlap et Verschaeren. "Certains ont été plus touchés que d'autres par le virus. Certains auront besoin de beaucoup de séances pour revenir au niveau physiquement. Yari s'est bien senti pendant sa quarantaine et tout dépendra de son premier entraînement."