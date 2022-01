Kompany: "Pas de renforts si personne ne part" Anderlecht Yves Taildeman Anderlecht est très calme sur le marché des transferts. © Belga

Seul Harwood-Bellis est parti. Selon Vincent Kompany, il est fort possible que rien ne se passe d’ici la fin-janvier. “La priorité est de garder notre groupe actuel. Si on reçoit une offre qu’on ne peut pas refuser, on sera prêts pour pallier ce départ. Pour le reste, c’est surtout cet été que nous devrons nous renforcer quand nous perdrons quelques joueurs loués.”