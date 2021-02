Vincent Kompany aura l’embarras du choix quand il devra désigner son onze de base dimanche au Cercle.

L’infirmerie est vide (à l’exception de Verschaeren et Van Crombrugge) et ses réservistes ont fait belle impression. "Je suis très content. J’ai de l’affection pour tous mes joueurs mais je sais que je dois faire des malheureux. Je veux créer une culture où tout le monde comprend qu’il dépend des autres dans l'équipe Ces dernières semaines, je vois tout le monde faire le maximum pour aider les autres. C’est très positif."

Trebel et Diaby sont des réservistes de luxe, Kompany apprécie leur polyvalence. "Diaby, je le connaissais moins que le public belge mais je découvre qu’il est capable d’être bon à plusieurs positions dans le système. Sa plus grande qualité reste la prise de profondeur mais c’est un joueur très utile. Quant à Trebel, il peut jouer aux trois places du milieu, selon les circonstances. Cela dit, les positions ‘8’ et ‘10’ sont exactement les mêmes offensivement."

Beaucoup de positif donc à retenir de l’Union mais Kompany n’a pas tout aimé pour autant.

"Nos adversaires savent qu’on est jeune et mettent toujours le pied en espérant qu’on va tomber dans le piège. C’est logique et je pense qu’Yves (Vanderhaeghe) le demandera aussi à ses hommes dimanche. Mais on doit arrêter de râler sur l’arbitre quand il y a un contact. Il y a le joueur à terre et trois autres qui lèvent les bras au ciel. À l’entraînement, je ne siffle jamais mais là, ils rouspètent. On perd un temps précieux dans nos actions à cause de ça. À part Trebel, on n’a aucun joueur capable de tomber au bon moment et de jouer avec ça. Il faut donc arrêter."