Le premier à avoir rendu hommage à "Vince the Prince" sur les réseaux sociaux est un autre enfant de la maison mauve. Romelu Lukaku a rappelé à quel point Kompany avait été une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. "Tu as ouvert la voie à beaucoup d'entre-nous. Tu vas me manquer mon frère. Bonne chance!", a tweeté l'attaquant de l'Inter Milan.

Manchester City, l'autre club de toujours du défenseur, a également souhaité bonne chance à notre compatriote dans sa nouvelle vie. "Il n'y en aura pas d'autres comme lui", a écrit le club mancunien.