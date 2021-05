Vincent Kompany pousse un ‘ouf’ de soulagement. Le coach du RSCA pourra compter sur toutes ses forces vives pour la rencontre de samedi soir face à Genk.

Un doute subsistait au sujet de Lukas Nmecha. L’attaquant allemand est sorti du terrain à l’heure de jeu à la Luminus Arena après une mauvaise réception suite à un centre en première mi-temps.

Il a ensuite eu du mal à revenir dans le match et traînait un peu la patte. "Je pourrais bluffer et dire qu’il est incertain. Mais il est à nouveau à 100 % grâce au fait qu’il a pu quitter le terrain plus tôt."

L’attaquant a envie de se montrer en playoffs. Il y joue son avenir. Qu’il soit au RSCA ou ailleurs. "Nous verrons bien avec lui après les playoffs. Je ne veux pas discuter de cela maintenant et lui ajouter une pression. Son dossier n’est plus entre mes mains car on parle d’indemnité de transfert et c’est donc la direction qui gère. Ici, tout le monde est fan de lui. On l’a rendu meilleur cette saison et il nous a rendu meilleurs. Ne vous attendez pas à un cadeau de Manchester City. Les gens de ce club sont malins." (rires)

Le reste du groupe est également bon pour le service. Kompany a encore une fois mis en avant le fait qu’il a procédé à des changements. Au contraire de van den Brom. "J’ai un groupe costaud physiquement et qui a une force quand il s’agit de récupérer : sa jeunesse."