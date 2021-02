Vincent Kompany : "Les garçons peuvent être fiers aujourd'hui, que ce soit au niveau de la performance ou de la collectivité. Ils ont été soudés tout le match et ont continué à jouer de la même manière malgré le but rapide de Genk. Le but n'est pas de la faute d'Ait El Hadj, on a des principes qu'on travaille. Il ne doit pas s'inquiéter pour cela. Je retiens surtout son volume de jeu à ajouter à son profil technique. Très peu de joueurs sont comme lui. Il a encore des progrès à faire mais tant qu'il reste calme, je reste calme."

Anouar Ait El Hadj : "Cela fait plaisir d'être l'homme du match, il faut maintenant continuer et confirmer. Sur le but de Genk, je n'étais pas directement dedans. Je ne me suis pas mis de pression car cela arrive. Je me suis dit qu'il fallait marquer et gagner. Certains joueurs n'auraient pas réussi à se remettre dedans après ce genre d'erreurs mais j'en avais déjà fait chez les jeunes donc je me suis dit que c'était à moi de me battre car il restait encore 80 minutes de jeu. Si je n'avais pas marqué sur mon occasion, j'aurais mal dormi. Je dédie ce match et ce but à ma famille que je remercie beaucoup. J'ai toujours une bonne entente avec les ailiers, ils sentent aussi qu'il faut combiner. Cela vient tout seul."

Hannes Delcroix : "Ce match était très important, comme tous les autres. On s'est bien préparés et on mérite cette victoire. On a fait un bon match avec beaucoup d'intensité et d'occasions. On aurait même pu marquer plus. On n'est pas bien concentrés sur le but de Genk, cela arrive mais on a bien réagi. Ait El Hadj a fait un bon match mais comme toute l'équipe, tout le monde a fait son boulot."

Josh Cullen : "C'était un déplacement difficile. Nous avons bien réagi après avoir pris un but rapidement. On a créé beaucoup d'occasions et on travaille dur pour les convertir. C'est une bonne victoire mais il faut se concentrer sur le prochain match. La concurrence est bonne pour tout le monde. Elle est très présente donc il faut performer au top mais tout le monde supporte ceux qui jouent, peu importe qui c'est."

John van den Brom : "Je suis déçu de la manière avec laquelle on a joué. J'avais l'idée de jouer à trois derrière avec des ailiers mais on n'a rien vu en première mi-temps. Peu importe le système, si vous êtes trop prévisibles et que vous créez si peu, vous savez que vous serez en difficulté face à Anderlecht. C'est une défaite logique. J'ai essayé de prendre des risques mais cela n'a pas tourné en notre faveur."

Theo Bongonda : "Quand tu fais une bonne entame comme ça, cela doit te donner une certaine confiance. Je ne comprends pas qu'une équipe comme la nôtre se relâche. Il faut faire attention car nos concurrents gagnent des points, j'espère qu'on ne va pas s'en mordre les doigts à la fin de la saison. C'est ce genre de matchs qui me motivent le plus mais il n'y a rien à retenir aujourd'hui. On est des professionnels, il n'y a aucune excuse."

Bastien Toma : "On réalise une mauvaise opération ce soir. On avait bien débuté mais les deux buts qu'on prend étaient évitables. Il faut maintenant aller de l'avant et nous concentrer sur le match de Coupe qui est très important. À nous de batailler pour prendre le plus de points possibles."