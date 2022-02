Les nouvelles de l’infirmerie sont bonnes pour Vincent Kompany. Le coach d’Anderlecht récupère Olsson, malade le week-end dernier. "Il s’entraîne complètement avec le groupe depuis la fin de semaine." Wesley Hoedt revient, lui, de suspension.

Du côté des absences, on notera celle de Marco Kana, légèrement blessé. Delcroix, quant à lui, est encore dans un processus de rééducation. "Vu son absence d’un an, nous sommes plus prudents avec lui. Nous ne voulons pas coller de date sur son retour. Nous avons dû l’utiliser dans une situation quasiment de force majeure en le faisant rapidement monter en jeu."

Kompany a énoncé un souhait pour samedi soir : poursuivre sur la lancée du dernier match. "Nous avons donné trop d’occasions et en avons loupé certaines mais nous nous sommes créé beaucoup de possibilités et avons gagné 4-1. Mon statut de coach me dit d’être critique mais c’est une bonne base pour repartir de l'avant. Nous voulions renouer avec nos bonnes performances de décembre et cela passe par ce genre de match."

Face à Zulte, Anderlecht a les armes pour prendre les trois points. "Mais je ne parle jamais d’adversaire facile. Chaque équipe peut nous poser des problèmes. Je connais Timmy Simons. Il va remonter son équipe à bloc. Simons a toujours été un leader naturel et dans pas mal de grands clubs avec de grands joueurs. Je lui souhaite le meilleur… sauf pour le match de demain. (rires)"

À la grande différence de son adversaire du jour, Anderlecht ne truste pas la tête des classements individuels. "Et ne vous attendez pas à ce qu’on le fasse", dit Kompany. "La saison passée, si Nmecha n’était pas là c’était terminé. Nous avons désormais atteint un stade où le collectif apporte des buts."