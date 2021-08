"Un but ou deux en plus nous auraient encore mis plus à l’aise, mais ce résultat nous permet d’aborder le match face à Seraing avec plus de confiance. Les buts sur corner ? La grande qualité de Lior est sa frappe. Je suis très content de son match. Refa, c’est le paquet total. Il a entamé la présaison avec un retard sur les autres, parce qu’il n’avait pas joué depuis longtemps. Mais il monte en force. On souhaite surtout qu’il soit là au bon moment pour nous. S’il va jouer le prochain match ? Je vois ce que vous voyez. Ce sera une décision facile. Mais on doit le garder en forme. On ne peut pas le brûler." Et quid de l’occasion ratée de Zirkzee ? "C’était une grosse occasion, mais je regarde d’autres aspects. J’ai senti qu’il se sent bien dans le collectif. Mais il y a encore les automatismes à acquérir. Et il n’est pas le seul à avoir raté une occasion." Y.T.