Le Panaméen a déçu Vincent Kompany et risque plusieurs matchs de suspension suite à son coup de coude sur Dewaest.

C.F. et RVdp

Vincent Kompany a une habitude en conférence de presse : éviter de parler d’individualités. Lui poser une question sur un joueur en faute ou dans une passe difficile revient presque automatique à écrire son mantra : “Je pense en termes collectifs plutôt qu’individuels.”

Il a fait une exception ce dimanche, venant lui-même sur le sujet de l’exclusion d’Amir Murillo à la 70e minute alors qu’Anderlecht jouait une des meilleures parties de match de sa saison. “Ce carton rouge nous sort du match”, annonce-t-il sans détour. “Le match a changé de physionomie par la suite mais nous avons réussi à être physiquement et mentalement forts.”

Le coach d’Anderlecht a été aussi bref que dur au sujet de son défenseur droit. “C’est inexcusable de prendre un carton rouge comme ça. Nous devons en discuter en interne et je n’en dirai pas plus. Il n’y a toutefois pas besoin d’être un connaisseur du football pour comprendre que certaines choses sont acceptables et que d’autres ne le sont pas.”

Le Panaméen est sorti de ses gonds. Provoqué par l’expérimenté Sébastien Dewaest, il lui a asséné un coup de coude alors que le ballon était déjà bien loin du champ d’action des deux hommes. Honnête, Dewaest avoue l’avoir provoqué. “Je lui ai caressé les fesses pour l’embêter. Cela fait partie du jeu et ça a marché. Il était très énervé. Visiblement, je ne suis pas son style d’homme (rires).”

La réaction du défenseur louvaniste a fait sourire Hendrik Van Crombrugge. “On connaît le style de Monsieur Dewaest (sic) mais moi, je ne voudrais pas faire ce genre de choses sur un terrain.” Le capitaine d’Anderlecht a toutefois parlé d’une carte évitable, pointant ainsi la responsabilité de son équipier. Kompany allait dans le même sens. “Nous devons pouvoir faire face à toutes les provocations. Dans le jeu comme mentalement, nous ne pouvons par trop nous écarter de notre ligne de conduite.”

Le Parquet soumettra sa proposition ce mardi. Elle ne devrait pas être légère pour Murillo qui manquera certainement plusieurs rencontres avec Anderlecht.