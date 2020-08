Kompany remplace Vercauteren à Anderlecht: pas de licence? Pas de problème ! Anderlecht RVP Les diplômes de De Roeck et Frutos suffisent. © Belga

Vincent Kompany pourra-t-il être sur le banc en tant qu’entraîneur principal dimanche à Mouscron ? La réponse est "oui". Le nouveau T1 d’Anderlecht pourra exercer sa nouvelle fonction de manière parfaitement réglementaire, nous a confirmé la Pro League.



La première raison est la présence de Nicolas Frutos et Jonas De Roeck sur le banc d’Anderlecht. Les deux adjoints sont titulaires de la licence pro. Le staff est donc en règle.



Pour pouvoir coacher, Kompany doit être inscrit dans un cursus afin d’obtenir son diplôme ce qui est le cas. Il est d’ailleurs déjà bien engagé dans ce processus et il ne lui manque plus grand-chose pour être détenteur du précieux diplôme UEFA Pro.