Vincent Kompany comprend les critiques post-Clasico mais il reste calme et optimiste.

Il faut commencer par rendre hommage à Vincent Kompany. On a connu bon nombre d’entraîneurs, à Anderlecht et ailleurs, qui n’étaient intéressants en conférence de presse que quand leur équipe gagnait et que les journalistes ne critiquaient pas trop. Certains même ont été jusqu’à supprimer le rendez-vous hebdomadaire d’avant-match parce qu’ils n’appréciaient pas les questions.

Mercredi en fin de matinée, malgré la mauvaise passe du RSCA, c’est un Kompany bavard et captivant qui s’est présenté dans une salle au sous-sol du Lotto Park. Avec l’envie d’expliquer clairement la situation de son équipe, très critiquée par les supporters après le triste nul vierge du Clasico. Et ce, pendant 33 minutes, allant au-delà de l’horaire prévu par le service presse.