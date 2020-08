Surprise côté anderlechtois : Vincent Kompany était déjà de retour sur le terrain d’entraînement. Il n’a pas participé à l’entraînement collectif et ne jouera évidemment pas à Lille, cet après-midi. Mais il a déjà repris le travail individuel. C’est plus tôt que prévu. Son inactivité suite à sa petite déchirure aux adducteurs était initialement estimée à un mois. Mais dans un coin de sa tête, Kompany aurait voulu être prêt pour le match d’ouverture contre St-Trond. Le moment où aura lieu le premier match du Sporting n’est pas encore décidé.

Ce samedi, Anderlecht joue deux matchs à huis clos : à 10 h 30 à Neerpede contre RWDM, et à 15 h à Lille. Les deux matchs seront visibles en streaming via les réseaux sociaux du RSCA. Trebel, Vanden Borre et Vranjes doivent jouer le premier match, avec les non-titulaires. Verschaeren, Gerkens et Kayembe doivent être présents aux deux rencontres.