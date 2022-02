Né près de Kiev et joueur plusieurs années à Louhansk, ville touchée par les bombardements russes, Bogdan Mykhaylichenko vit des moments compliqués, comme tous les Ukrainiens. À Anderlecht, on est attentif à la situation du défenseur. "Bogdan est dans une situation difficile", explique Vincent Kompany. "D'autant plus que beaucoup de gens viennent lui parler de la situation dans son pays. C'est dur de parvenir à penser à autre chose. Ce qui se passe en Ukraine est un véritable drame qui nous touche tous."

L'entraîneur ne compte pas écarter Mykhaylichenko pour autant. "En tant que coach, j'observe particulièrement son état d'esprit et il reste bon. Il est concentré et même heureux à l'entraînement. Il tient le coup. Je ne vois pas de raison de ne pas le reprendre. Il fait bien la distinction avec la sphère privée. Il sera dans le groupe pour notre déplacement à Louvain ce samedi."