Le capitaine en dit plus sur ce que va donner le RSC Anderlecht dans le futur.

Sur les réseaux sociaux anderlechtois, Vincent Kompany a donné un peu plus de précisions à propos de son projet de jeu l'an prochain. "Anderlecht reste Anderlecht. Au RSCA, il y a toujours plus de choses qui comptent. D'une part, il y a le résultat et de l'autre la manière. Je veux une équipe d'artistes mais des artistes qui travaillent dur." Avant ensuite d'enchaîner: "Cette équipe a un potentiel énorme. Elle a quelque chose à offrir que les autres n'ont pas. On veut une équipe qui a faim et qui va vers l’avant. Tout le staff et tous les joueurs sont prêts."

Il a également souligné l'importance de jouer dans sa ville. "Pour un Bruxellois, la hargne, elle est toujours présente. On a une vie un peu plus compliquée, nous sommes dans les embouteillages un peu plus longtemps. Donc la hargne elle sera toujours là. Je suis pleinement engagé. Mon âme, mon cœur, mon sang ma sueur et mes larmes."

Vince The Prince a également tenu à remercier ses propres supporters de continuer à tout donner pour leur club: "On est souvent vus comme des supporters de luxe, qui ne sont là que quand ça va bien. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi acharné. Si les supporters sont acharnés en tribune, on le sera sur le terrain."