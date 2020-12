Hannes Delcroix: "On était la meilleure équipe sur le terrain, je pense qu'on méritait de gagner. C'était un bon premier match de Lissens. On prend match après match, on ne va pas faire de plan sur ces deux victoires."

Vincent Kompany: "La fin de match était folle, le suspense était intitule pour moi. Les joueurs ont travaillé comme des fous. Tout n'était pas parfait mais ils ont tenu. Lissens a fait un très bon match mais il a payé pour apprendre. C'est un garçon intelligent, il ne commettra plus la même erreur. Je suis fan des panenkas, mais seulement quand elles sont réussies. J'avais pris cette semaine comme un match. Nous aurons la deuxième mi-temps à Charleroi vendredi. Je vais préparer mes joueurs pour cette bataille."



Maxime d’Arpino: "La première mi-temps était compliquée, ils nous mettaient en difficulté dès qu'ils avaient le ballon. Le penalty était évitable. On a réussi à reprendre l'ascendant à onze contre 10. Je n'ai pas vu les images du carton rouge mais je pense que c'était mérité car Lissens me touche au-dessus de la cheville. Si on avait marqué plus tôt, on aurait pu aller chercher le nul mais ils méritent leur victoire. Cela nous laisse un goût amer. C'est dommage mais il faut continuer comme ça."



Alexander Blessin: "On a pris des buts trop facilement en perdant des bêtes ballons. À onze contre dix, on a eu des situations avec plus de mouvements et moins de pertes de balles. Un nul aurait été possible en marquant plus tôt. Je suis très content de mes joueurs après le rouge car c'est toujours compliqué quand on est mené 2-0. La blessure de Hubert à la hanche semble sérieuse mais je dois voir avec le médecin."